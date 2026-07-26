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Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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20:28 26.07.2026
Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО, заявил Путин

Путин: россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО — например, плетут сети, вяжут варежки.
  • Путин отметил, что люди в тылу чувствуют свою причастность к нужному для России делу и задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.
  • Президент подчеркнул, что важно сохранить значимость этой помощи в будущем.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО - например, плетут сети, вяжут варежки, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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"Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь людьми, которые помогают вам в тылу - работают где-то: женщины сети плетут, дети - варежки и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я слышал удивительные слова: "СВО закончится - чем мы будем заниматься?" - рассказал Путин во время встречи.
Президент отметил, что россияне настолько с душой помогают участникам СВО и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них возникает чувство тревоги. По его словам, люди в тылу задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.
"Это важно. И нам нужно вместе подумать над тем, как на будущее это сохранить, без всякого сомнения", - подчеркнул глава государства.
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