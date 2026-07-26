Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО — например, плетут сети, вяжут варежки.

Путин отметил, что люди в тылу чувствуют свою причастность к нужному для России делу и задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.

Президент подчеркнул, что важно сохранить значимость этой помощи в будущем.

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россияне от чистого сердца помогают военнослужащим на СВО - например, плетут сети, вяжут варежки, заявил президент России Владимир Путин.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"Вы знаете, я с некоторыми встречаюсь людьми, которые помогают вам в тылу - работают где-то: женщины сети плетут, дети - варежки и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я слышал удивительные слова: "СВО закончится - чем мы будем заниматься?" - рассказал Путин во время встречи.

Президент отметил, что россияне настолько с душой помогают участникам СВО и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них возникает чувство тревоги. По его словам, люди в тылу задаются вопросом, будут ли они востребованы после СВО так же, как сейчас.