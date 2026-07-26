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Запад выпустил джинна из бутылки, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2026
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20:03 26.07.2026 (обновлено: 00:13 27.07.2026)
Запад выпустил джинна из бутылки, заявил Путин

Путин: Запад выпустил джинна из бутылки, принимая решения по Уставу ООН

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада, принятые не в соответствии с Уставом ООН, выпустили "джинна из бутылки".
  • Путин подчеркнул, что Устав ООН был основой современного международного права, сформированного после Второй мировой войны.
  • Российский лидер отметил, что западные страны начали принимать решения, не соответствующие Уставу ООН, после распада Советского Союза, и напомнил о событиях в Югославии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Запад выпустил джинна из бутылки, принимая решения, не соответствующие Уставу Организации Объединенных Наций, заявил президент России Владимир Путин.
Лидер страны подчеркнул, что этот документ — основа современного международного права. Президент напомнил, что СССР была одной из основательниц ООН и авторов международного права и системы международных отношений. По словам Путина, после развала страны ситуация поменялась.
"Так называемые победители в холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад — вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне", — сказал он.
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"Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс. Но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джинна из бутылки", — добавил президент.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Во время беседы он напомнил, что современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе Устава ООН, который формировался странами-победительницами.
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