Президент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Президент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что решения Запада, принятые не в соответствии с Уставом ООН, выпустили "джинна из бутылки".

Путин подчеркнул, что Устав ООН был основой современного международного права, сформированного после Второй мировой войны.

Российский лидер отметил, что западные страны начали принимать решения, не соответствующие Уставу ООН, после распада Советского Союза, и напомнил о событиях в Югославии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Запад выпустил джинна из бутылки, принимая решения, не соответствующие Уставу Организации Объединенных Наций, заявил президент России Владимир Путин.

Лидер страны подчеркнул, что этот документ — основа современного международного права. Президент напомнил, что СССР была одной из основательниц ООН и авторов международного права и системы международных отношений. По словам Путина, после развала страны ситуация поменялась.

"Так называемые победители в холодной войне — это не только США, но и весь коллективный Запад — вдруг решили, что надо бы что-то поправить: почему это Россия, уже не Советский Союз, а Россия, которая потеряла известный потенциал, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне", — сказал он.

Российский лидер пояснил, что западные страны начали править сразу на практике, и указал на события, произошедшие в Югославии.

"Я сейчас не буду давать оценок — это сложный процесс. Но разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джинна из бутылки", — добавил президент.