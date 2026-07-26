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Путин коротко пообщался с жителями Петербурга - РИА Новости, 26.07.2026
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19:50 26.07.2026
Путин коротко пообщался с жителями Петербурга

Путин после посещения Адмиралтейства коротко пообщался с жителями Петербурга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин посетил Адмиралтейство и встретился с моряками в связи с 330-летием Военно-морского флота России.
  • После мероприятий Путин пообщался с жителями Петербурга.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения Адмиралтейства коротко пообщался с жителями Петербурга.
В воскресенье в связи с 330-летием Военно-морского флота России глава государства встретился в Адмиралтействе с моряками и вручил государственные награды служащим ВМФ РФ.
После отъезда из Адмиралтейства, где Путин провел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Военно-морского флота России, президентский кортеж сделал остановку в городе, и Путин вышел из машины поприветствовать ожидавших его людей.
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