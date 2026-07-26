Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин задал вопрос о том, почему Украина ищет свою идентичность на основе нацизма.

Глава государства отметил, что представители киевского режима руководствуются национализмом, но в основе этого лежит нацистская идеология, которую в Киеве сегодня публично возрождают.

Путин подчеркнул, что жестокое обращение украинских военных с мирными жителями в зоне боевых действий связано с распространением неонацизма.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему Украина ищет свою идентичность на основе нацизма.

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"После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне нацистской Германии, они оказались за океаном. И так называемые антироссийские, тогда антисоветские центры очень активно использовали тех, кто воевал на стороне нацистов, а потом и их преемников, потомков", - сказал глава государства.

Он отметил, что представители киевского режима руководствуются "вроде бы националистическими соображениями, интересами как бы Украины и украинского народа", но в основе этого лежит нацистская идеология, которую в Киеве сегодня публично возрождают.

"Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос, а почему эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Этот неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские и национализм и неонацизм - они очень близко друг к другу встали и переплелись", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что жестокое обращение украинских военных с мирными жителями в зоне боевых действий связано с распространением неонацизма, а также указал, что подобная идеология направлена "против других", в отличие от патриотизма.