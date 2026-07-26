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Путин рассказал, о чем жители Донбасса просили Ленина - РИА Новости, 26.07.2026
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19:24 26.07.2026
Путин рассказал, о чем жители Донбасса просили Ленина

Путин: жители Донбасса просили Ленина включить их территорию в РСФСР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин рассказал о записях из архивных документов, в которых говорится о просьбе жителей Донбасса включить их территорию в РСФСР.
  • По словам Путина, большевики уговорили Владимира Ленина отдать Донбасс в формирующуюся Украину, несмотря на предыдущее решение включить регион в РСФСР.
  • Глава государства отметил, что теперь российским военным приходится возвращать все в нормальное, историческое русло.
С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Жители Донбасса просили советское правительство включить их территорию в РСФСР, однако позже Владимира Ленина уговорили "перерешать", поделился президент России Владимир Путин, рассказывая о записях из архивных документов.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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"Я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР", - рассказал он.
Глава государства добавил, что, после просьбы жителей, из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ленина отдать Донбасс в "формирующуюся, создаваемую Украину".
"А на вопрос представителей Донбасса: "Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой Россией", Владимир Ильич ответил: "Надо перерешать". Вот и перерешали", - поделился глава государства.
Он отметил, что теперь российским военным приходится возвращать все в нормальное, историческое русло.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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