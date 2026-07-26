Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин рассказал о записях из архивных документов, в которых говорится о просьбе жителей Донбасса включить их территорию в РСФСР.

По словам Путина, большевики уговорили Владимира Ленина отдать Донбасс в формирующуюся Украину, несмотря на предыдущее решение включить регион в РСФСР.

Глава государства отметил, что теперь российским военным приходится возвращать все в нормальное, историческое русло.

С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Жители Донбасса просили советское правительство включить их территорию в РСФСР, однако позже Владимира Ленина уговорили "перерешать", поделился президент России Владимир Путин, рассказывая о записях из архивных документов.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"Я читал эти самые архивные документы, когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР", - рассказал он.

Глава государства добавил, что, после просьбы жителей, из более западных частей приехали большевики и уговорили Владимира Ленина отдать Донбасс в "формирующуюся, создаваемую Украину".

"А на вопрос представителей Донбасса: "Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой Россией", Владимир Ильич ответил: "Надо перерешать". Вот и перерешали", - поделился глава государства.