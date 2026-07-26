Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обратился с теплыми пожеланиями к морякам на боевом посту.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился с отдельными, самыми теплыми пожеланиями к морякам на боевом посту.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем Военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам. Обратимся сейчас к тем, кто на боевых постах находится, и им самые-самые теплые пожелания", - сказал глава государства.
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