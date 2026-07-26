Путин обратился с теплыми пожеланиями к морякам на боевом посту

"Я вас еще раз сердечно поздравляю с Днем Военно-морского флота. Желаю вам, вашим близким всего самого доброго и, конечно, вашим боевым товарищам. Обратимся сейчас к тем, кто на боевых постах находится, и им самые-самые теплые пожелания", - сказал глава государства.