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Путин дал совет, как всегда оставаться в строю - РИА Новости, 26.07.2026
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19:17 26.07.2026
Путин дал совет, как всегда оставаться в строю

Путин дал совет военным морякам, как всегда оставаться в строю

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с военными моряками в День военно-морского флота.
  • Путин посоветовал экономить силы, переключаться между разными видами деятельности и следить за режимом дня.
  • Президент подчеркнул важность физических нагрузок и хобби для перезагрузки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками дал совет, как всегда оставаться в строю при плотном рабочем графике и большой загруженности.
Путин в День военно-морского флота пообщался с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге. В ходе беседы у президента спросили, есть ли у него способ для того, чтобы прийти в себя и перезагрузиться за 5-7 минут, когда уже совсем не остается сил.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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"Силы надо экономить так, чтобы всегда быть в строю. Это первое", - ответил Путин.
Президент отметил, что его работа сопряжена с большим количеством разных задач - это и международные, и социальные, и финансовые, и организационные вопросы.
"В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. И все время, просто иногда приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых - это смена видов деятельности", - добавил он.
По словам Путина, важны в этом смысле и физические нагрузки, и хобби.
"Конечно, физические должны быть нагрузки, спорт. Когда есть возможность - музыку послушать, каким-то любимым делом позаниматься. Я стараюсь делать это, насколько возможно. И, безусловно, следить за режимом дня. Нужно высыпаться. И вам советую", - обратился президент к морякам.
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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