Путин дал совет, как всегда оставаться в строю

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота. Архивное фото

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин встретился с военными моряками в День военно-морского флота.

Путин посоветовал экономить силы, переключаться между разными видами деятельности и следить за режимом дня.

Президент подчеркнул важность физических нагрузок и хобби для перезагрузки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военными моряками дал совет, как всегда оставаться в строю при плотном рабочем графике и большой загруженности.

Путин в День военно-морского флота пообщался с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге . В ходе беседы у президента спросили, есть ли у него способ для того, чтобы прийти в себя и перезагрузиться за 5-7 минут, когда уже совсем не остается сил.

"Силы надо экономить так, чтобы всегда быть в строю. Это первое", - ответил Путин.

Президент отметил, что его работа сопряжена с большим количеством разных задач - это и международные, и социальные, и финансовые, и организационные вопросы.

"В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. И все время, просто иногда приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых - это смена видов деятельности", - добавил он.

По словам Путина, важны в этом смысле и физические нагрузки, и хобби.