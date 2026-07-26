Путин подписал закон о создании информсистемы здоровья спортсменов

Поставщиками информации станут федеральные органы власти в сфере спорта и медико-биологического обеспечения, региональные органы власти в сфере спорта и здравоохранения, органы публичной власти федеральной территории "Сириус", медицинские организации, общероссийские и региональные спортивные федерации, центры спортивной подготовки и сами спортсмены. Все сведения будут относиться к информации ограниченного доступа и подлежать защите.