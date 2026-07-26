Путин подписал закон о создании информсистемы здоровья спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной государственной информационной системы здоровья спортсменов.
- Система объединит данные о состоянии здоровья членов сборных команд России, субъектов РФ и федеральной территории «Сириус», включая занимающихся адаптивным спортом.
- Поставщиками информации станут различные спортивные и медицинские организации, а оператором системы — федеральный орган, отвечающий за медико-биологическое обеспечение сборных команд.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании федеральной государственной информационной системы здоровья спортсменов, которая объединит данные о состоянии здоровья членов сборных команд России, субъектов РФ и федеральной территории "Сириус", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, система предназначена для повышения эффективности медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд России, регионов и федеральной территории "Сириус", включая занимающихся адаптивным спортом. Она будет содержать персональные данные спортсменов, сведения о виде спорта, спортивном разряде и принадлежности к сборным, информацию о состоянии здоровья, включая результаты медицинских обследований, а также реквизиты полиса обязательного или добровольного медицинского страхования. Правительство РФ сможет определить и иные сведения для включения в систему.
Поставщиками информации станут федеральные органы власти в сфере спорта и медико-биологического обеспечения, региональные органы власти в сфере спорта и здравоохранения, органы публичной власти федеральной территории "Сириус", медицинские организации, общероссийские и региональные спортивные федерации, центры спортивной подготовки и сами спортсмены. Все сведения будут относиться к информации ограниченного доступа и подлежать защите.
Оператором системы станет федеральный орган, отвечающий за медико-биологическое обеспечение сборных команд. Он сможет передать эти функции подведомственной медицинской организации. Порядок ведения системы, предоставления доступа к информации и взаимодействия с другими государственными информационными системами установит правительство РФ.