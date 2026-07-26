Путин оставил подпись на знамени 61-й гвардейской бригады морской пехоты

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и военнослужащие ВМФ на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и военнослужащие ВМФ на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись на боевом знамени 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Президент также подписал фотографию с моряками в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись на боевом знамени 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также подписал фотографию с моряками.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге . В завершение встречи главком ВМФ Александр Моисеев обратился к президенту.

"Ребята обратились с личной просьбой, если это возможно, оставить на память автограф... здесь речь и о фотографии, и знамя", - попросил Моисеев.

"А почему бы нет? Конечно! Мы же здесь все вместе. Что надо сделать?" - отреагировал глава государства.