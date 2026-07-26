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Путин оставил подпись на знамени 61-й гвардейской бригады морской пехоты - РИА Новости, 26.07.2026
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19:11 26.07.2026
Путин оставил подпись на знамени 61-й гвардейской бригады морской пехоты

Путин оставил подпись на боевом знамени 61-й гвардейской бригады морской пехоты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и военнослужащие ВМФ на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и военнослужащие ВМФ на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и военнослужащие ВМФ на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись на боевом знамени 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
  • Президент также подписал фотографию с моряками в День ВМФ в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил памятную подпись на боевом знамени 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также подписал фотографию с моряками.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В завершение встречи главком ВМФ Александр Моисеев обратился к президенту.
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"Ребята обратились с личной просьбой, если это возможно, оставить на память автограф... здесь речь и о фотографии, и знамя", - попросил Моисеев.
"А почему бы нет? Конечно! Мы же здесь все вместе. Что надо сделать?" - отреагировал глава государства.
Президент подписал фотографию, а затем оставил памятную подпись на боевом знамени 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.
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РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинДень Военно-Морского Флота
 
 
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