Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Путин рассказал об одной из сводок, которую прочел в начале СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин рассказал о случае, когда украинский танкист застрелил мирного жителя Донбасса.

Согласно сводке, которую он прочитал, один из украинских танкистов заявил, что убитый человек был "преступником" и "не жалко" его.

Президент России подчеркнул, что это является примером крайнего национализма и неонацизма.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще в начале специальной военной операции прочитал в сводке с поля боя, как украинский танкист застрелил мирного жителя Донбасса, просто вышедшего из своего дома.

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"Еще в начале СВО сводку прочитал с поля боя - такой на поле боя перехват, вы, наверное, с этим знакомы, слушают ребята там и фиксируют - танковая колонна входит в один из населенных пунктов Донбасса, два украинских танкиста разговаривают друг с другом, и идет перехват. Я читаю: из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, просто вышел, а один из танкистов из пулемета его тут же положил, застрелил, убил", - сказал глава государства.

Путин рассказал, что второй танкист, согласно сводке, спросил у застрелившего мужчину боевика, зачем он это сделал.

"Первый, который убил этого мужчину, говорит: да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские, не жалко", - сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что убитый боевиками ВСУ человек ничего не сделал: он был в спортивном костюме и "просто вышел из своего дома посмотреть".