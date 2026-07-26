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Путин рассказал об одной из сводок, которую прочел в начале СВО - РИА Новости, 26.07.2026
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19:05 26.07.2026 (обновлено: 19:06 26.07.2026)
Путин рассказал об одной из сводок, которую прочел в начале СВО

Путин в начале СВО прочитал в сводке, как боевики ВСУ убивали мирных жителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин рассказал о случае, когда украинский танкист застрелил мирного жителя Донбасса.
  • Согласно сводке, которую он прочитал, один из украинских танкистов заявил, что убитый человек был "преступником" и "не жалко" его.
  • Президент России подчеркнул, что это является примером крайнего национализма и неонацизма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что еще в начале специальной военной операции прочитал в сводке с поля боя, как украинский танкист застрелил мирного жителя Донбасса, просто вышедшего из своего дома.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
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"Еще в начале СВО сводку прочитал с поля боя - такой на поле боя перехват, вы, наверное, с этим знакомы, слушают ребята там и фиксируют - танковая колонна входит в один из населенных пунктов Донбасса, два украинских танкиста разговаривают друг с другом, и идет перехват. Я читаю: из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, просто вышел, а один из танкистов из пулемета его тут же положил, застрелил, убил", - сказал глава государства.
Путин рассказал, что второй танкист, согласно сводке, спросил у застрелившего мужчину боевика, зачем он это сделал.
"Первый, который убил этого мужчину, говорит: да они все здесь преступники, бандиты, промосковские, пророссийские, не жалко", - сообщил Путин.
Президент подчеркнул, что убитый боевиками ВСУ человек ничего не сделал: он был в спортивном костюме и "просто вышел из своего дома посмотреть".
"Убили - поехали дальше. Вот это и есть основа крайнего национализма, который лежит в основе неонацизма", - пояснил президент России.
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