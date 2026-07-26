Путин назвал чувство единства у военных важным достижением СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Путин назвал чувство единства у военнослужащих чрезвычайно важным достижением специальной военной операции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чувство единства у военнослужащих чрезвычайно важным достижением специальной военной операции.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"То, что вы сказали о единстве российского народа, о том, что вы на линии фронта, в зоне боевых действий, чувствуете единой семьей - чрезвычайно важное достижение специальной военной операции", - сказал он, обращаясь к военнослужащим.