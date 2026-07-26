Путин рассказал о постановке аппарата "Посейдон" на боевое дежурство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия движется к тому, чтобы завершить работу над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон" и поставить его на боевое дежурство, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Вот, возьмите "Посейдон", о котором уже неоднократно мы говорили. Это же ведь тоже по сути безэкипажный подводный аппарат. И он находится у нас на конечных стадиях же. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство", - сказал глава государства.