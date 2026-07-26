Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о постановке аппарата "Посейдон" на боевое дежурство - РИА Новости, 26.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 26.07.2026
Путин рассказал о постановке аппарата "Посейдон" на боевое дежурство

Путин: РФ движется к завершению работы над безэкипажным аппаратом "Посейдон"

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Подводный аппарат "Посейдон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия движется к завершению работы над безэкипажным подводным аппаратом «Посейдон».
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах поставить «Посейдон» на боевое дежурство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия движется к тому, чтобы завершить работу над безэкипажным подводным аппаратом "Посейдон" и поставить его на боевое дежурство, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Вот, возьмите "Посейдон", о котором уже неоднократно мы говорили. Это же ведь тоже по сути безэкипажный подводный аппарат. И он находится у нас на конечных стадиях же. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство", - сказал глава государства.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рекомендовал соблюдать режим
Вчера, 18:54
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала