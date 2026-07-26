Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рекомендовал соблюдать режим

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Путин рекомендовал военным морякам соблюдать режим и высыпаться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими Военно-морского флота рекомендовал соблюдать режим и высыпаться.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Отдых — это смена видов деятельности, конечно, и физические должны быть нагрузки, спорт, когда есть возможность - музыку послушать, каким-то любимым делом позаниматься. Я стараюсь это делать, насколько это возможно. И, безусловно, следить за режимом дня, нужно высыпаться, и вам советую", - сказал глава государства.
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