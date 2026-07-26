Путин на встрече с военнослужащими ВМФ рекомендовал соблюдать режим

"Отдых — это смена видов деятельности, конечно, и физические должны быть нагрузки, спорт, когда есть возможность - музыку послушать, каким-то любимым делом позаниматься. Я стараюсь это делать, насколько это возможно. И, безусловно, следить за режимом дня, нужно высыпаться, и вам советую", - сказал глава государства.