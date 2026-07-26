Агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине, заявил Путин

"Все двигались (НАТО, расширяясь на восток - ред.), двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот, причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего не страшного, так и надо. И это, именно эти действия абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, они и привели к сегодняшнему конфликту на Украине", - сказал Путин.