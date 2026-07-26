Агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине.
- Путин отметил, что после стремления Украины вступить в ЕС и противодействия вступлению в НАТО был совершен госпереворот, который Запад поддержал.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Агрессивные действия Запада привели к конфликту на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Все двигались (НАТО, расширяясь на восток - ред.), двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот, причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего не страшного, так и надо. И это, именно эти действия абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, они и привели к сегодняшнему конфликту на Украине", - сказал Путин.