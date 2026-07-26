Путин пожелал победы военнослужащим ВМФ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Путин пожелал военнослужащим удачи и победы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, завершая встречу с военнослужащими Военно-морского флота РФ, пожелал победы.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Еще раз хочу поздравить вас с Днем Военно-морского флота, пожелать всем всего самого доброго. Берегите себя, вверенные вам коллективы, удачи и всем нам победы", - сказал Путин в завершение встречи.
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