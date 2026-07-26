Путин: Москва была вынуждена начать СВО для завершения начатых Киевом боев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия была вынуждена начать СВО, пытаясь завершить начатые киевским режимом боевые действия.
- Глава государства пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия была вынуждена начать СВО, пытаясь завершить начатые киевским режимом боевые действия, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Вынудили нас, вынудили начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины", - сказал Путин.