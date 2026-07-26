НАТО плевать хотели на свои обещания, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО не сдержало обещаний и расширялось вопреки протестам России.
- Президент России общался с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. В НАТО плевать хотели на свои обещания и проводили одно расширение за другим, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Пообещали нам в свое время Горбачеву Михаилу Сергеевичу, что не будут расширять НАТО - одно расширение за другим, несмотря на многочисленные наши протесты и так далее. Плевать хотели на все свои обещания", - сказал глава государства.