Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, заявил Владимир Путин.
- Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, отметил президент РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий", - сказал президент РФ.