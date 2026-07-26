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Россия была единственным гарантом целостности Украины, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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Россия была единственным гарантом целостности Украины, заявил Путин

Путин: Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, заявил Владимир Путин.
  • Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, отметил президент РФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий", - сказал президент РФ.
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