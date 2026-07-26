Россия была единственным гарантом целостности Украины, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев счел благом для себя объявить РФ своим врагом, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Был только один гарант территориальной целостности Украины - это Россия, но они сочли нужным, возможным и благом для себя объявить Россию своим врагом, а русских объявить на Украине "нетитульной нацией", что вообще чушь, бред собачий", - сказал президент РФ.