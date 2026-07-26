Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что представители киевского режима переругались и делят деньги украинских граждан.
- Путин отметил, что России необходимо сохранить чувство единства по завершении специальной военной операции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Представители киевского режима переругались, как пауки в банке, деля деньги украинских граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Он отметил, что России по завершении специальной военной операции необходимо сохранить чувство единства.
"Смотрите, что происходит в соседней стране: они все там передрались, переругались как пауки в банке, делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров, делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?" - сказал глава государства.