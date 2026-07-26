Путин: представители киевского режима переругались, как пауки в банке

"Смотрите, что происходит в соседней стране: они все там передрались, переругались как пауки в банке, делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров, делят и друг друга изживают со свету, бегут за границу, прячутся, опять возвращаются и так далее. Какое же там единство?" - сказал глава государства.