Путин делает выводы по ситуации на СВО на основе анализа всей информации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные выводы по ситуации в зоне СВО делает на основе анализа всей поступающей информации.

"Прежде всего я основываюсь на том, что получаю (информацию - ред.) из официальных источников, хотя окончательные выводы делаю из всего объема информации, которая ко мне поступает", - сказал Путин.