Путин делает выводы по ситуации на СВО на основе анализа всей информации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные выводы по ситуации в зоне СВО делает на основе анализа всей поступающей информации.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательные выводы по ситуации в зоне СВО делает на основе анализа всей поступающей информации.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Прежде всего я основываюсь на том, что получаю (информацию - ред.) из официальных источников, хотя окончательные выводы делаю из всего объема информации, которая ко мне поступает", - сказал Путин.