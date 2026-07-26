Путин выразил уверенность, что Украина потеряет свои западные земли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что Украина рано или поздно потеряет свои западные земли.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало, рано или поздно — не завтра, может быть, не послезавтра, год, два, десять, пятнадцать — все исторически встанет на свои места", — сказал глава государства в ходе встречи.