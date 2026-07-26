Бойцы на линии соприкосновения чувствуют себя единой семьей, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцы на линии боевого соприкосновения чувствуют себя единой семьей.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Бойцы на линии боевого соприкосновения чувствуют себя единой семьей, что чрезвычайно важно для любой страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"То, что люди, которые находятся в особых условиях, в боевых условиях, на линии боевого соприкосновения, на фронте, чувствуют это - это единство, это братство, несмотря на разную, может быть, этническую принадлежность и даже религиозную принадлежность, конфессиональную принадлежность, но все-таки чувствовать себя единой семьей - это чрезвычайно важно для любой страны. А для такой многонациональной страны, как Россия, важно вдвойне, втройне", - сказал глава государства.
Путин отметил популярность Дня ВМФ в России
Вчера, 17:51