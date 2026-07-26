Путин рассказал, какие технологии применяют для добычи ресурсов в Арктике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что природа Арктики очень ранима.
- Российские компании применяют новейшие технологии по добыче ресурсов в Арктике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Природа Арктики очень ранима, российские компании применяют там новейшие технологии по добыче ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Природа Арктики очень ранима, очень. Поэтому там нужно применять новейшие технологии, что наши компании и делают по добыче ресурсов", - сказал глава государства.