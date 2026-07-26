Путин рассказал, какие технологии применяют для добычи ресурсов в Арктике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Природа Арктики очень ранима, российские компании применяют там новейшие технологии по добыче ресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Природа Арктики очень ранима, очень. Поэтому там нужно применять новейшие технологии, что наши компании и делают по добыче ресурсов", - сказал глава государства.