Путин призвал сохранить чувство единства после завершения СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения СВО необходимо сохранить чувство единства.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. России после завершения СВО необходимо сохранить чувство единства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"У нас закончится СВО - а это закончится, безусловно, рано или поздно - нам нужно это качество, это чувство единства надо сохранить", - сказал глава государства.