Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Он заявил, что у него нет сомнений в победе России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не сомневается, что победа будет за Россией.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Так и будет, сомнений нет. У меня нет сомнений ни на секунду", - сказал глава государства после слов военного моряка о том, что враг будет разбит, а победа будет за Россией.