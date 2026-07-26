Путин оценил работу российских безэкипажных катеров в зоне боевых действий

"У нас появляются и подводные, и надводные БЭКи (безэкипажные катера - ред.), и очень эффективно работают, в том числе в зоне боевого действия. Это я вам уверенно говорю, уверенно. И мы будем, безусловно, развивать это направление", - сказал глава государства.