Путин оценил работу российских безэкипажных катеров в зоне боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что российские подводные и надводные безэкипажные катера эффективно работают в зоне боевых действий.
- Глава государства подчеркнул, что направление развития безэкипажных катеров будет продолжено.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Российские подводные и надводные безэкипажные катера эффективно работают в зоне боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"У нас появляются и подводные, и надводные БЭКи (безэкипажные катера - ред.), и очень эффективно работают, в том числе в зоне боевого действия. Это я вам уверенно говорю, уверенно. И мы будем, безусловно, развивать это направление", - сказал глава государства.