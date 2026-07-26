Путин заявил, что получает всю информацию об обстановке в зоне СВО

"Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому (получаю информацию об обстановке в зоне СВО - ред.) от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас или от таких ребят-бойцов, как вы, командиров, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации", - сказал глава государства.