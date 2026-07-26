Путин рассказал, что иногда смотрит публикации блогеров о СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин иногда смотрит публикации блогеров о ходе СВО.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда смотрит публикации блогеров о ходе СВО.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Есть блогеры, которых я иногда, когда позволяет время, с удовольствием смотрю. И, честно говоря, иногда радуюсь: "Здорово, молодцы, прямо в точку попадают". Такие люди есть", - сказал глава государства.