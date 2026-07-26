Российские военнослужащие пишут историю страны, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что военнослужащие России пишут историю страны.
- Президент пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Военнослужащие России пишут историю страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Знаете, ведь река времени, она бесконечна. И каждая эпоха рождает своих героев. И таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению. Но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот, все вы пишете историю. Историю, безусловно, страна должна знать", - сказал глава государства.
Президент отметил, что уже сейчас в учебники истории включаются определенные разделы, посвященные спецоперации.
"Историю, безусловно, страна должна знать. Поэтому, скажем, в министерстве культуры специальные средства выделяются на поддержку кинематографистов, которые работают в этой сфере", - добавил он.