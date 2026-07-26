Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что идеология киевского режима строится на основе крайнего национализма и неонацизма.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Киевский режим сегодня строит свою идеологию на основе крайнего национализма и неонацизма, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"На основе крайнего национализма и неонацизма строится сегодняшняя идеология киевского режима", - сказал российский лидер.