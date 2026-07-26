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Герои СВО обязательно будут увековечены в истории, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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18:29 26.07.2026 (обновлено: 20:18 26.07.2026)
Герои СВО обязательно будут увековечены в истории, заявил Путин

Путин: герои СВО обязательно будут увековечены в истории, процесс уже начался

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что герои СВО обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался.
  • Президент пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Герои СВО обязательно будут увековечены в истории, процесс уже начался, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Обязательно будут (увековечены в истории герои СВО - ред.), и не только будут, и сейчас это происходит уже. Думаю, вы должны были это заметить", - сказал Путин.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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