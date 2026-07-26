Герои СВО обязательно будут увековечены в истории, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что герои СВО обязательно будут увековечены в истории, и этот процесс уже начался.
- Президент пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Герои СВО обязательно будут увековечены в истории, процесс уже начался, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Обязательно будут (увековечены в истории герои СВО - ред.), и не только будут, и сейчас это происходит уже. Думаю, вы должны были это заметить", - сказал Путин.