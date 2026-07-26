Путин призвал пропитать сознание народа важностью служения Родине

"Я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине, что может быть важнее Родины?" - сказал глава государства.

"Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете и вы на острие. И вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И конечно, страна должна знать об этом", - заявил Путин.