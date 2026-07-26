Путин призвал пропитать сознание народа важностью служения Родине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пропитать сознание российского народа важностью служения Родине.
- Путин подчеркнул важность работы военнослужащих и отметил, что они почти каждый день рискуют жизнью, защищая Родину.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Сознание российского народа надо пропитать важностью служения Родине, поскольку нет ничего важнее Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине, что может быть важнее Родины?" - сказал глава государства.
Президент особо подчеркнул важность работы военнослужащих.
"Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете и вы на острие. И вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И конечно, страна должна знать об этом", - заявил Путин.
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