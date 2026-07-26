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Путин призвал пропитать сознание народа важностью служения Родине - РИА Новости, 26.07.2026
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18:28 26.07.2026 (обновлено: 20:24 26.07.2026)
Путин призвал пропитать сознание народа важностью служения Родине

Путин призвал пропитать сознание россиян важностью служения Родине

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости пропитать сознание российского народа важностью служения Родине.
  • Путин подчеркнул важность работы военнослужащих и отметил, что они почти каждый день рискуют жизнью, защищая Родину.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Сознание российского народа надо пропитать важностью служения Родине, поскольку нет ничего важнее Родины, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
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"Я все время думаю об этом, нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине, что может быть важнее Родины?" - сказал глава государства.
Президент особо подчеркнул важность работы военнослужащих.
"Что может быть важнее того, что вы делаете сейчас? Ну ничего, потому что вы Родину защищаете и вы на острие. И вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И конечно, страна должна знать об этом", - заявил Путин.
Президент и Верховный Главнокомандующий ВС России Владимир Путин на праздничном приеме в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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