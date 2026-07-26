Путин обсудил в Петербурге с Белоусовым ряд вопросов

"Вот, мы сейчас с Андреем Рэмовичем, только докладывал документы, которые я подготовил. Даже на уровне министра - это огромный пласт работы в интересах государства. Вот мы сейчас и финансовые вопросы обсуждали, и организационные, и международные. Но это в рамках только министерства", - сказал глава государства.