Путин обсудил в Петербурге с Белоусовым ряд вопросов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин обсудил с главой Минобороны Андреем Белоусовым ряд вопросов в Санкт-Петербурге.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Санкт-Петербурге обсудил с главой Минобороны Андреем Белоусовым ряд вопросов.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Вот, мы сейчас с Андреем Рэмовичем, только докладывал документы, которые я подготовил. Даже на уровне министра - это огромный пласт работы в интересах государства. Вот мы сейчас и финансовые вопросы обсуждали, и организационные, и международные. Но это в рамках только министерства", - сказал глава государства.
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