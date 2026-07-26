Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия борется с неонацистской средой киевского режима.
- В День ВМФ Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге и рассказал им о случае убийства мирного жителя киевским боевиком в 2022 году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия борется с неонацистской средой киевского режима, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. В ходе встречи он рассказал присутствующим, что в 2022 году прочитал в сводке о том, как киевский боевик убил мирного жителя.
"Это и есть основа крайнего национализма, который лежит в основе неонацизма. Это питательная среда сегодняшнего режима. Мы с этим и боремся", - сказал глава государства.