Путин назвал встречу с моряками семейной

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной и попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в День ВМФ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной, поэтому попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"Я понимаю, что все люди военные привыкли стоя (задавать вопросы - ред.), но у нас такой семейный разговор, поэтому давайте сидя", - сказал глава государства.

Он также отметил, что для граждан России моряки - особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова.