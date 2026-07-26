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Путин назвал встречу с моряками семейной - РИА Новости, 26.07.2026
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18:25 26.07.2026
Путин назвал встречу с моряками семейной

Путин назвал встречу с моряками в Петербурге семейной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной и попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.
  • Встреча прошла в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной, поэтому попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
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"Я понимаю, что все люди военные привыкли стоя (задавать вопросы - ред.), но у нас такой семейный разговор, поэтому давайте сидя", - сказал глава государства.
Он также отметил, что для граждан России моряки - особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова.
Кроме того, президент России сказал, что он будет рад ответить на любые вопросы от присутствующих военных ВМФ.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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