Путин назвал встречу с моряками семейной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной и попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.
- Встреча прошла в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал встречу с военнослужащими Военно-морского флота семейной, поэтому попросил задавать ему вопросы, не поднимаясь с места.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Я понимаю, что все люди военные привыкли стоя (задавать вопросы - ред.), но у нас такой семейный разговор, поэтому давайте сидя", - сказал глава государства.
Он также отметил, что для граждан России моряки - особая семья, особая каста в самом хорошем смысле этого слова.
Кроме того, президент России сказал, что он будет рад ответить на любые вопросы от присутствующих военных ВМФ.