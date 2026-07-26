Путин: Россия будет с большим вниманием относиться к интересам военных

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет с самым большим вниманием относиться к интересам военнослужащих и тех, кто отстаивает интересы страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Страна и сейчас, и в будущем должна понимать, что в отношении людей, которые рискуют своей жизнью, здоровьем, защищая интересы государства, государство будет отвечать самым большим вниманием и относиться с заботой к их интересам, к вашим интересам", - сказал глава государства.