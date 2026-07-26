Наличие ВС России в Арктике никому не угрожает, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что наличие Вооруженных сил РФ в Арктике никому не угрожает.
- Вооруженные силы РФ в Арктике обеспечивают интересы России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Наличие Вооруженных сил РФ в Арктике никому не угрожает, но это обеспечивает интересы России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Безусловно, наличие там наших Вооруженных сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества - очень важная составляющая всей работы в Арктике", - сказал Путин.