Путин рассказал о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон".
- По его словам, "Циркон" становится все более точным, и только несколько стран мира имеют такое оружие.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"На крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. Один "Циркон" чего стоит. Там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета", - сказал глава государства в ходе встречи.
"Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше", - добавил он.