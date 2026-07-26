Путин рассказал о совершенствовании гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон".

По его словам, "Циркон" становится все более точным, и только несколько стран мира имеют такое оружие.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую ракету "Циркон", заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"На крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. Один "Циркон" чего стоит. Там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета", - сказал глава государства в ходе встречи.