Путин заявил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" становится все более точной

"На крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один "Циркон" чего стоит. Там еще и работать с ним, на точность смотреть. Ну, последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Ну, гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие", - сказал глава государства.