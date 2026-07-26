Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» становится все более точной.
- Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Последние применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" показывают, что она становится все более точной, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"На крупных кораблях появляются новые средства поражения, защиты. Ну, один "Циркон" чего стоит. Там еще и работать с ним, на точность смотреть. Ну, последнее применение показывает, что он становится все более и более точным. Ну, гиперзвуковая ракета. И немного стран мира, которые имеют такое оружие", - сказал глава государства.