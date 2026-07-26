Путин назвал морскую пехоту важнейшей частью ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин назвал морскую пехоту важнейшей частью Вооруженных Сил России.
- Путин отметил эффективность морской пехоты на всех боевых участках.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал морскую пехоту важнейшей частью Вооруженных Сил РФ, отметив ее эффективность на всех боевых участках.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Важно то, что морская пехота, безусловно, важнейшая часть Вооруженных Сил в целом, и эффективно работает. До сих пор на всех участках, где бы вы ни воевали. Это правда", - сказал глава государства.
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