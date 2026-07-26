Россия не начинала войну на Украине, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия не начинала войну на Украине, она только начала отвечать на войну, которую развязал киевский режим, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию", - сказал глава государства.