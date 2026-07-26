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Россия не начинала войну на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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Россия не начинала войну на Украине, заявил Путин

Путин: Россия ответила на развязанную киевским режимом войну

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине, а только начала отвечать на боевые действия, развязанные киевским режимом.
  • Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия не начинала войну на Украине, она только начала отвечать на войну, которую развязал киевский режим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию", - сказал глава государства.
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