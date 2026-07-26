Морпехи всегда впереди в зоне СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что морская пехота всегда находится впереди в зоне специальной военной операции.
- Глава государства отметил, что бойцы морской пехоты освободили свыше 20 населенных пунктов в этом году.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Морпехи всегда впереди в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Морская пехота, она всегда впереди. И даже вот в этом году, по-моему, уже свыше 20 населенных пунктов освободили бойцы именно морской пехоты", - сказал глава государства.