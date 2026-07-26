Ледокол проекта "Лидер" будет колоть лед до трех метров, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Атомный ледокол проекта "Лидер" будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров, такого в мире нет ни у кого, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас строится уже так называемый "Лидер" (атомный ледокол - ред.), который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До трех метров, три с небольшим. То есть такого в мире нет ни у кого", - сказал глава государства в ходе встречи.