Ледокол проекта "Лидер" будет колоть лед до трех метров, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет способен колоть лед толщиной до трех метров.
- Президент РФ Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Атомный ледокол проекта "Лидер" будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров, такого в мире нет ни у кого, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Сейчас строится уже так называемый "Лидер" (атомный ледокол - ред.), который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До трех метров, три с небольшим. То есть такого в мире нет ни у кого", - сказал глава государства в ходе встречи.