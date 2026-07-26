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Ледокол проекта "Лидер" будет колоть лед до трех метров, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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18:14 26.07.2026
Ледокол проекта "Лидер" будет колоть лед до трех метров, заявил Путин

Путин: ледокол "Лидер" будет колоть беспрецедентно толстый лед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что атомный ледокол проекта «Лидер» будет способен колоть лед толщиной до трех метров.
  • Президент РФ Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Атомный ледокол проекта "Лидер" будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров, такого в мире нет ни у кого, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Сейчас строится уже так называемый "Лидер" (атомный ледокол - ред.), который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров… До трех метров, три с небольшим. То есть такого в мире нет ни у кого", - сказал глава государства в ходе встречи.
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