Путин указал на эффективность "москитного флота" на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
- Путин указал на эффективное использование москитного флота в зоне ближневосточного конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на эффективное использование москитного флота на Ближнем Востоке.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Посмотрите, что сейчас происходит в зоне ближневосточного конфликта. Достаточно эффективно действуют те, кто использует вот этот москитный флот", - сказал он.