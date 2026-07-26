Путин отметил важность сферы "москитного флота"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о важности сферы "москитного флота".
- Президент общался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о важности сферы "москитного флота".
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге. Один из присутствующих спросил президента, правдивы ли мнения о том, что борьба на море в будущем стоит за так называемым "москитным флотом", а большим кораблям якобы не будем в нем места.
"Так говорят те, кто работает в сфере "москитного флота", зарабатывает на этом флоте, планирует заработать или просто самоутверждается, работает в этой сфере, в этой очень важной сфере", - сказал глава государства.