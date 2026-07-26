Путин продолжит проводить встречи с военнослужащими

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими.

В День ВМФ Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"Считаю, что такие встречи, как сегодня, ну, и не по праздничным поводам, они имеют большое значение. И, безусловно, я буду их продолжать", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что встречи с гражданами, в том числе с военнослужащими, позволяют обратить внимание властей на социальные вопросы, которые не были своевременно решены.

"Я и многие люди, которые работают со мной - министр обороны, НГШ (начальник Генерального штаба ВС РФ - ред.), командующий войсками, - конечно, всегда думают о решении социальных вопросов", - сказал Путин.

"Как это ни странно, вы знаете, всегда что-то упускается, всегда чего-то не хватает или что-то недосмотрели, не потому, что кто-то не хочет. Жизнь у нас сложна и многообразна, и часто просто люди не замечают, когда принимают решение, где-то сидят наверху, а снизу люди живут в рамках этих принятых решений", - добавил он.

Путин подчеркнул, что возникает много вопросов по вопросам социального обеспечения участников СВО и их семей, эти вопросы обсуждаются, в том числе, с самими бойцами спецоперации.