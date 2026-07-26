Путин продолжит проводить встречи с военнослужащими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими.
- В День ВМФ Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что продолжит проводить встречи с военнослужащими.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Считаю, что такие встречи, как сегодня, ну, и не по праздничным поводам, они имеют большое значение. И, безусловно, я буду их продолжать", - сказал Путин.
Глава государства отметил, что встречи с гражданами, в том числе с военнослужащими, позволяют обратить внимание властей на социальные вопросы, которые не были своевременно решены.
"Я и многие люди, которые работают со мной - министр обороны, НГШ (начальник Генерального штаба ВС РФ - ред.), командующий войсками, - конечно, всегда думают о решении социальных вопросов", - сказал Путин.
"Как это ни странно, вы знаете, всегда что-то упускается, всегда чего-то не хватает или что-то недосмотрели, не потому, что кто-то не хочет. Жизнь у нас сложна и многообразна, и часто просто люди не замечают, когда принимают решение, где-то сидят наверху, а снизу люди живут в рамках этих принятых решений", - добавил он.
Путин подчеркнул, что возникает много вопросов по вопросам социального обеспечения участников СВО и их семей, эти вопросы обсуждаются, в том числе, с самими бойцами спецоперации.
"Всегда, когда встречаюсь, всегда какой-то вопрос. Мне кажется, что уже обо всем поговорили, – нет, опять что-то возникает. Это очень полезно и очень важно и для тех, конечно, кого это касается, но и для страны в целом", - сказал глава государства на встрече.