Богатства России будут прирастать Арктикой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что богатства России будут прирастать Арктикой.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Богатства России будут прирастать Арктикой, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Все мы хорошо знаем слова Ломоносова о том, что богатства России будут прирастать Сибирью. Теперь, без всякого преувеличения, можно сказать, что богатства России будут прирастать Арктикой", - сказал Путин.