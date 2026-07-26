Путин назвал большие корабли базовой составляющей ВМФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин назвал большие корабли базовой составляющей Военно-морского флота.
- Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большие корабли базовой составляющей Военно-морского флота.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Что касается больших кораблей, то это все-таки базовая составляющая (Военно-морского - ред.) флота", - сказал глава государства.
Путин отметил популярность Дня ВМФ в России
Вчера, 17:51