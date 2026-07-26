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Путин назвал большие корабли базовой составляющей ВМФ - РИА Новости, 26.07.2026
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18:06 26.07.2026 (обновлено: 18:10 26.07.2026)
Путин назвал большие корабли базовой составляющей ВМФ

Путин назвал большие корабли базовой составляющей Военно-морского флота

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назвал большие корабли базовой составляющей Военно-морского флота.
  • Путин пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большие корабли базовой составляющей Военно-морского флота.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Что касается больших кораблей, то это все-таки базовая составляющая (Военно-морского - ред.) флота", - сказал глава государства.
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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