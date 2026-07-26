Путин рассказал о российском ледокольном флоте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одной страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Такого ледокольного флота в мире больше нет ни у одной страны мира. Атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет, а у нас есть", - сказал глава государства.