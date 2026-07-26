Россия будет защищать Северный морской путь, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать Северный морской путь.
- Он подчеркнул, что Северный морской путь является эффективным и экономически целесообразным, так как пролегает в территориальных водах России или в ее особой экономической зоне и находится под полным контролем страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет защищать Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
"Безусловно, будем защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь", - сказал глава государства.
Он добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически-целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне РФ.
"Он весь практически под нашим контролем. Не практически, а весь", - заключил Путин.