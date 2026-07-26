Россия будет защищать Северный морской путь, заявил Путин

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать Северный морской путь.

Он подчеркнул, что Северный морской путь является эффективным и экономически целесообразным, так как пролегает в территориальных водах России или в ее особой экономической зоне и находится под полным контролем страны.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет защищать Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге

"Безусловно, будем защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь", - сказал глава государства.

Он добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически-целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне РФ.