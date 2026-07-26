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Россия будет защищать Северный морской путь, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2026
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17:55 26.07.2026 (обновлено: 18:04 26.07.2026)
Россия будет защищать Северный морской путь, заявил Путин

Путин: Россия будет защищать Северный морской путь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать Северный морской путь.
  • Он подчеркнул, что Северный морской путь является эффективным и экономически целесообразным, так как пролегает в территориальных водах России или в ее особой экономической зоне и находится под полным контролем страны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Россия будет защищать Северный морской путь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.
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"Безусловно, будем защищать свои интересы, так же, как и Северный морской путь", - сказал глава государства.
Он добавил, что Северный морской путь является самым эффективным и экономически-целесообразным, так как пролегает либо в территориальных водах России, либо в особой экономической зоне РФ.
"Он весь практически под нашим контролем. Не практически, а весь", - заключил Путин.
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